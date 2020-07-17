🇩🇪 Шюррле объявил о завершении карьеры

После года в «Спартаке» для футболиста не осталось непокоренных вершин.

Бывший игрок «Спартака», «Боруссии» и сборной Германии Андре Шюррле объявил об уходе из футбола в возрасте 29 лет.

Ранее московский клуб отказался активировать опцию выкупа немца, а «Боруссия» объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию сторон. «Всем привет. Хочу, чтобы вы знали, что я ухожу из профессионального футбола. От имени себя и своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был частью этих феноменальных лет! Поддержка и любовь, которыми вы делились со мной, были невероятными, и я не мог бы просить о большем! Теперь я готов и открыт для всех прекрасных возможностей, которые открываются передо мной», – написал Шюррле в инстаграме.

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Мы рассказывали, в какой момент у нападающего все пошло не так.

29-летний Андре – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Прошлый сезон он провел в аренде в «Спартаке».

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