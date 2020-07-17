Убийство интриги с ЛЧ и дуэль Дзюбы с Азмуном. Итоги 29-го тура РПЛ

Сердар Азмун
Фото: Eurosport
За тур до конца в турнире уже почти все решилось.
Матч тура
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Железнодорожники убили последнюю интригу в верхней половине таблицы – за тур до финиша с распределением еврокубковых мест все почти ясно. «Локомотив» прервал серию из четырех ничьих подряд и гарантировал себе Лигу чемпионов на будущий сезон. ЦСКА отстает от третьего – «Краснодара» – на два очка, но у южан матч запасе – в домашних встречах с «Динамо» и «Ахматом» команде достаточно набрать два балла для гарантии участия в элитном турнире.
Алексей Миранчук забил шестой и седьмой пенальти в сезоне, доведя общий бомбардирский счет до 12 мячей.
Все матчи тура
Москвичи прервали неудачную серию из пяти матчей без побед. Если результат «Спартака» не дает повода поговорить о команде – в дело вступает судейство. За первый тайм в матче случилось сразу три эпизода, в которых судья лишил красно-белых возможности отличиться – отменил пенальти, не поставил еще один и не засчитал гол Понсе.
«Ахмат» проиграл, но настроение команды вряд ли сильно просело. «Крылья Советов» взяли всего балл в матче с «Краснодаром» – это значит, что самарцы могут лишь сравняться с грозненцами по очкам, но по личным встречам все же им уступят. «Ахмат» точно останется в РПЛ на будущий сезон.
Отдохнувшее дуо Дзюба-Азмун неплохо размялось перед полуфиналом Кубка России со «Спартаком» – мужчины забили три мяча и вообще поиздевались над приговоренным соперником. «Оренбург» лишился математических шансов спастись, но учитывая острое нежелание клубов ФНЛ переходить в элиту, еще неизвестно, чем все закончится.
Казалось бы, максимально скучный матч, но не все так просто – гол Жоаозиньо с пенальти потенциально принес москвичам еврокубковый спот на следующий сезон. Благодаря победе москвичи обогнали уфимцев и запрыгнули на шестое место. В случае победы «Зенита» в Кубке, позиция даст проходку в Лигу Европы – у «Динамо» матч в запасе относительно конкурентов и неплохие шансы сохранить преимущество.
Остальные матчи
Герой тура
Страйкер «Зенита» Сердар Азмун весь чемпионат был в тени старшего партнера по нападению, но благодаря дублю в ворота «Оренбурга» вплотную приблизился к Дзюбе в гонке бомбардиров – у иранца теперь 16 голов при одном пенальти, у Артема на один мяч больше, но целых семь ударов с точки. Кажется, в последнем туре у парней будет очная дуэль.
Цитата тура
Матч «Спартака» в очередной раз не обошелся без спорного судейства, и владелец клуба Леонид Федун уже сомневается, что команде стоит выходить на полуфинал Кубка против «Зенита». Даже придумал акцию с хлестким слоганом.
«Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если Вилков, то можно не выходить на матч. Предлагаю сделать хештег #судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами»
Гол тура
Нет, не так – лучше сразу «Гол сезона». «Урал» с треском влетел «Арсеналу» со счетом 1:3, но сумасшедшая бисиклета Эрика Бикфалви просто обязана считаться за три гола.
Фотография тура
За несколько часов до матча «Тамбов» – «Сочи» стало известно, что южане не смогут принять участие в игре – девять представителей клуба заразились коронавирусом. Команде скорее всего зачтут техническое поражение, и вряд ли парни сыграют в последнем туре, но страйкер Александр Кокорин не расстраивается – футболист выложил фотографию из самолета и подписал снимок: «Каникулы».
Лидеры и аутсайдеры РПЛ
1. «Зенит» – 69 очков
2. «Локомотив» – 54
3. «Краснодар» (28 матчей) – 49
4. ЦСКА – 47
5. «Ростов» – 45
…
13. «Ахмат» – 31
14. «Тамбов» – 28
15. «Крылья Советов» – 28
16. «Оренбург» – 24
Бомбардиры РПЛ
1. Артем Дзюба («Зенит») – 17 голов (7 с пенальти)
2. Сердар Азмун («Зенит») – 16 (1)
3. Евгений Луценко («Арсенал») – 15
4. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») – 12 (2), Никола Влашич (ЦСКА) – 12 (2)
5. Алексей Миранчук («Локомотив») – 12 (7)
Русская сборная тура
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