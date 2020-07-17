Убийство интриги с ЛЧ и дуэль Дзюбы с Азмуном. Итоги 29-го тура РПЛ

За тур до конца в турнире уже почти все решилось.

Матч тура

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Железнодорожники убили последнюю интригу в верхней половине таблицы – за тур до финиша с распределением еврокубковых мест все почти ясно. «Локомотив» прервал серию из четырех ничьих подряд и гарантировал себе Лигу чемпионов на будущий сезон. ЦСКА отстает от третьего – «Краснодара» – на два очка, но у южан матч запасе – в домашних встречах с «Динамо» и «Ахматом» команде достаточно набрать два балла для гарантии участия в элитном турнире.

Алексей Миранчук забил шестой и седьмой пенальти в сезоне, доведя общий бомбардирский счет до 12 мячей.

Все матчи тура

Москвичи прервали неудачную серию из пяти матчей без побед. Если результат «Спартака» не дает повода поговорить о команде – в дело вступает судейство. За первый тайм в матче случилось сразу три эпизода, в которых судья лишил красно-белых возможности отличиться – отменил пенальти, не поставил еще один и не засчитал гол Понсе.

«Ахмат» проиграл, но настроение команды вряд ли сильно просело. «Крылья Советов» взяли всего балл в матче с «Краснодаром» – это значит, что самарцы могут лишь сравняться с грозненцами по очкам, но по личным встречам все же им уступят. «Ахмат» точно останется в РПЛ на будущий сезон.

Отдохнувшее дуо Дзюба-Азмун неплохо размялось перед полуфиналом Кубка России со «Спартаком» – мужчины забили три мяча и вообще поиздевались над приговоренным соперником. «Оренбург» лишился математических шансов спастись, но учитывая острое нежелание клубов ФНЛ переходить в элиту, еще неизвестно, чем все закончится.

Казалось бы, максимально скучный матч, но не все так просто – гол Жоаозиньо с пенальти потенциально принес москвичам еврокубковый спот на следующий сезон. Благодаря победе москвичи обогнали уфимцев и запрыгнули на шестое место. В случае победы «Зенита» в Кубке, позиция даст проходку в Лигу Европы – у «Динамо» матч в запасе относительно конкурентов и неплохие шансы сохранить преимущество.

Остальные матчи

«Урал» – «Арсенал» – 1:3

«Рубин» – «Ростов» – 0:0

«Тамбов» – «Сочи» – б/р

Герой тура

Страйкер «Зенита» Сердар Азмун весь чемпионат был в тени старшего партнера по нападению, но благодаря дублю в ворота «Оренбурга» вплотную приблизился к Дзюбе в гонке бомбардиров – у иранца теперь 16 голов при одном пенальти, у Артема на один мяч больше, но целых семь ударов с точки. Кажется, в последнем туре у парней будет очная дуэль.

Цитата тура

Матч «Спартака» в очередной раз не обошелся без спорного судейства, и владелец клуба Леонид Федун уже сомневается, что команде стоит выходить на полуфинал Кубка против «Зенита». Даже придумал акцию с хлестким слоганом.

«Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если Вилков, то можно не выходить на матч. Предлагаю сделать хештег #судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами»

Гол тура

Нет, не так – лучше сразу «Гол сезона». «Урал» с треском влетел «Арсеналу» со счетом 1:3, но сумасшедшая бисиклета Эрика Бикфалви просто обязана считаться за три гола.

Фотография тура

За несколько часов до матча «Тамбов» – «Сочи» стало известно, что южане не смогут принять участие в игре – девять представителей клуба заразились коронавирусом. Команде скорее всего зачтут техническое поражение, и вряд ли парни сыграют в последнем туре, но страйкер Александр Кокорин не расстраивается – футболист выложил фотографию из самолета и подписал снимок: «Каникулы».

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 69 очков

2. «Локомотив» – 54

3. «Краснодар» (28 матчей) – 49

4. ЦСКА – 47

5. «Ростов» – 45

…

13. «Ахмат» – 31

14. «Тамбов» – 28

15. «Крылья Советов» – 28

16. «Оренбург» – 24

Бомбардиры РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 17 голов (7 с пенальти)

2. Сердар Азмун («Зенит») – 16 (1)

3. Евгений Луценко («Арсенал») – 15

4. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») – 12 (2), Никола Влашич (ЦСКА) – 12 (2)

5. Алексей Миранчук («Локомотив») – 12 (7)

Русская сборная тура

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