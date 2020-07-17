«Москва – красно-белая». Единственная радость «Спартака» в провальном сезоне

Игроки «Спартака» празднуют гол в ворота «Ахмата»
Фото: Getty Images
Искать позитив в бочке негатива – большой дар.
Московский «Спартак» опубликовал в соцсетях пост, которым заставил болельщиков гордиться собой, а противников завидовать.
Поводом для радости стала таблица, в которой учитывались только результаты матчей между клубами из Москвы. В таком ранкинге «Спартак» занял первое место – красно-белые набрали 11 очков в матчах против «Локомотива», ЦСКА и «Динамо», опередив бело-голубых на три балла. Армейцы и железнодорожники довольствовались семью поинтами и поделили третью-четвертую позиции.
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- В реальности у «Спартака» дела намного хуже – в Тинькофф РПЛ клуб занимает лишь девятое место.
- За тур до финиша чемпионата красно-белые отстают от выигравшего титул «Зенита» на 33 очка.
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