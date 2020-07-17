Экс-вратарь «Спартака» рассказал, сколько стоит купить матч в российском футболе и как передать кэш

Оказывается, нарушители не особенно прикрываются.

Бывший советский вратарь и игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о договорняках в российском футболе.

В 2011-2012 годах Кавазашвили работал в экспертном совете по выявлению договорных матчей в РФС. Организация так и не добилась серьезных успехов, но Анзор уверен в фактах договорняков – даже рассказал, как представители клубов передавали деньги. «Через сканер, который просвечивает багаж в аэропорту. На камерах четко видно – спартаковский администратор кладет на ленту чемоданчик, а забирает его футболист «Торпедо».

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Сколько там было? Не помню. Да и неважно. Главное, доказали – игра была продана. То же самое с матчем «СКА-Энергия» – «Торпедо» (Владимир). Там и сумма, которую Хабаровск заплатил за победу, известна – 4 миллиона рублей, если мне память не изменяет. Евгений Дурнев, тренировавший команду из Владимира, рассказал нам, что сдавать игры заставлял вице-губернатор. Потому что из ФНЛ вылетали, денег на содержание клуба не было», – цитирует Кавазашвили «СЭ».

Кавазашвили – чемпион СССР 1965-го и 1969-го в составе «Торпедо» и «Спартака».

Анзор пять лет был голкипером сборной – с 1965 по 1970 годы.

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