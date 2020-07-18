«Спартак» готов финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ

Решение – за руководством команды Сергея Юрана.

Руководство подмосковных «Химок» размышляет, потянет ли финансирование команды в РПЛ. Руку помощи клубу протянул «Спартак» – москвичи готовы помочь «Химкам» финансово, утверждает Sport24.

Клубы смогут тесно сотрудничать: «Спартак» сможет отдавать игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.

Чемпионат России «Химки» отказались от участия в РПЛ. Их примеру может последовать «Ротор» 13/07/2020 В 15:25

«Химки» завершили минувший сезон ФНЛ на втором месте, дающем право выступать в РПЛ. Однако в клубе пока не приняли окончательного решения о том, будет ли команда выходить в Премьер-лигу или останется в ФНЛ.

Тренер «Химок» Сергей Юран дал интервью, в котором заявил, что есть люди, которые не заинтересованы игре «Химок» в РПЛ.

«Химки» выступали в высшем дивизионе страны в сезонах-2008 и 2009.

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