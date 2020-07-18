Фанаты «Зенита» замерли в ожидании.

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк в конце декабря станет свободным агентом и не планирует оставаться в Китае. По информации UOL Esporte, 33-летним бразильцем наряду с «Галатасараем» интересуется его бывший клуб «Зенит».

Существует еще один вариант продолжения карьеры бразильца – он может вернуться на родину и подписать контракт с «Палмейрасом».

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В 2012-м нападающий перешел в «Зенит» из «Порту» за 40 млн евро и выступал за сине-бело-голубых до 2016 года, после чего перебрался в «Шанхай» за 55,8 млн евро.

За четыре сезона в «Зените» бразилец наколотил 77 голов в 148 матчах во всех турнирах.

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