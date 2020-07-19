Юран заявил, что кто-то купил место «Химок» в РПЛ, и обратился в прокуратуру

Очередной громкий скандал в российском футболе.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о перспективах команды выступить в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне.

«Я хочу сделать заявление. Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!

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На протяжении последних двух недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место «Химок» в Премьер-лиге якобы продали. Уже вроде бы достигнута договоренность, деньги – на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы – в ФНЛ. Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в Премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?

Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет еще 200. Получается – 350, о чем мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ? Почему нам всячески мешают?» – цитирует Юрана «СЭ».

Ранее «Химки» заняли второе место в прерванном из-за пандемии COVID-19 сезоне ФНЛ и вышли в Премьер-лигу. Позже в СМИ появились сообщения , что клуб откажется от выступления в РПЛ.

19 июля «Химки» обыграли «Урал» в полуфинале Кубка России со счетом 3:1.

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