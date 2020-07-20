«Спартак» думает над увольнением Тедеско. Звучит как психоз Федуна, но логика есть

Спасти немца в России может пандемия коронавируса.

20 июня журналист «СЭ» Вячеслав Короткин выстрелил новостью, что руководство «Спартака» задумалось об увольнении Доменико Тедеско. Инсайдер отметил претензии, который предъявлены немцу: странный состав на полуфинал Кубка России с «Зенитом», отсутствие внятной игры и пресс-конференция в Санкт-Петербурге, где коуч бросил фразу про «учителей и учеников». Подробнее эти пункты вы можете прочитать в телеграм-канале Короткина.

В очередной перестановке на «Открытие Арене» есть как плюсы, так и минусы.

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За увольнение

Леонид Федун и Томас Цорн рассчитывали, что увольнение Олег Кононова убьет сразу двух зайцев – задобрит болельщиков и встряхнет команду. Но угадали лишь с одним пунктом: фанаты действительно обрадовались изгнанию Пиджака, и новый тренер получил кредит доверия, но улучшить результаты у Тедеско не получилось. «Спартак» потерял шансы на еврокубки, остановился в полуфинале Кубка России и добавил к этому поражения от «Арсенала», «Сочи» и «Тамбова».

Александр Максименко, «Спартак» Фото: Getty Images

Некоторые болельщики и тактические эксперты заметили прогресс в игре красно-белых, но он не дал главного – результата. У Доменико было время для хорошей подготовки – зимний сбор + пауза из-за коронавируса, вот только «Спартак» остался таким же нестабильным и непредсказуемым.

С первого матча Тедеско присел на схему в пять защитников и стабилизировал игру в обороне. Правда, в ущерб атаке – москвичи забили в РПЛ меньше «Сочи», «Тамбова» и «Урала». Возможно, меняются задачи игроков, но не расстановка – красно-белые не подстраивают схему ни на «Оренбург», ни на «Зенит». Это делает Доменико очень предсказуемым, угадать его план и состав может каждый неплохой коуч РПЛ.

Еще сильнее Тедеско закапывает себя чрезмерными эмоциями. Возможно, в Европе такое поведение считается нормой, но в чопорной РПЛ за это вручают красные. За полсезона немец нарвался на две дисквалификации, а на конец чемпионата команда и вовсе осталась без тренера. Боссы «Спартака» вряд ли довольны поведением коуча, который слишком сильно поддается эмоциям и совершает одну и ту же ошибку. «Тедеско всегда эмоционален. Единственное, хочется, чтобы он все-таки не получал красных карточек», – сказал капитан Георгий Джикия.

У Доменико есть повод нервничать – к игровым проблемам добавилось еще и увольнение Цорна. Гендиректор, заманивший тренера в Россию, покинул клуб и оставил Тедеско без поддержки. Каждое новое руководство приходит со своим планом и часто избавляется от наследства предшественников. Возможно, Доменико сам понимает, что без еврокубков, поставленной игры и Цорна в помощниках ловить в Москве больше нечего.

Томас Цорн и Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Против увольнения

Последний пункт сразу можно оспорить словами самого коуча: «Желания уехать нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс. Иногда ты делаешь шаг вперед, а потом – два шага назад». Немец производит впечатление человека, который хочет исправить ошибки и сделать работу, а не сбежать от трудностей.

Это качество несвойственно многим легионерам в РПЛ, которые приезжают в Россию ради жирной зарплатной карты. Уже с первых недель в Москве немец приступил к изучению языка, а перед игрой в Санкт-Петербурге (спустя девять месяцев) дал вразумительное интервью на русском. После матча Тедеско без помощи переводчика ответил на некоторые вопросы журналистов – тоже по-русски. С уходом Доменико лига может потерять как минимум большого профессионала.

Но главной причиной против увольнения немца стали не его профессиональные качества, а короткая предсезонка. Новый чемпионат стартует в первых числах августа, и менять тренера сейчас (за полторы недели) до начала – сомнительное решение. Новый коуч не изменит примерно ничего и несколько месяцев потратит только на знакомство с командой. К тому времени «Спартак» может вновь отстать от лидирующей группы.

Плюс претензии к Тедеско стоит значительно уменьшить с учетом изначальных требований Федуна. Босс «Спартака» заявлял, что сезон-2019/20 будет отдал под строительство новой команды. Поэтому закидывать Доменико, получившего сырую, разобранную и молодую команду, не стоит. Немец вынужденно завершал сезон с Ильей Гапоновым и Павлом Масловым, хотя до начала чемпионата только ярые поклонники «Спартака» знали об этих парнях из дубля. Сюда можно добавить основных Алекса Крала, Джордана Ларссона, Эсекиэля Понсе, Александра Соболева, Гуса Тила и даже Зелимхана Бакаева – для всех сезон на «Открытие Арене» стал первым.

Вполне вероятно, что несколько точечных трансферов дополнят идею Тедди, и его машина заработает. Если нет, то уже к осени медиа застрочат инсайды про желающих сменить лэптоп-тренера.

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