Жиго и Джикия могут покинуть «Спартак» из-за ФФП, «Локомотив» предлагает за капитана 16-18 млн евро

Поражение от «Зенита» полностью перестроит центр обороны красно-белых.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, вероятно, покинет Россию в это трансферное окно.

По сообщению Sport24, московский клуб вынужденно продаст 26-летнего центрбека для соответствия ведомости финансовому фэйр-плей. Красно-белые не попали в розыгрыш Лиги Европы, и менеджеры считают, что команда обойдется без высокооплачиваемого футболиста в обороне в чемпионате и Кубке России.

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«Если Жиго и покинет «Спартак», это будет не из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне. Он любит «Спартак» вне зависимости от того, играет команда в Европе или нет. Интерес к Самуэлю есть, многие клубы следят за ним. Однако на сегодняшний день он не уходит. Пока никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – заявил Sport24 агент игрока Мохамед Беншенафи.

Также команду может покинуть защитник Георгий Джикия. Первым об уходе капитана «Спартака» в «Локомотив» за 16-18 миллионов евро написал телеграм-канал «Дай ударитЪ», затем информацию об интересе «Локо» подтвердил известный инсайдер Сергей Егоров.

«В принципе, тема с Джикия в «Локо» – это дорого, но вполне реально. «Локо» выходит в ЛЧ, клубу нужен русский ЦЗ, деньги есть. Поэтому, если «Спартак» завтра не выходит в финал Кубка, весь спортивный проект на будущий год подвисает, и проект становится очень дорогим. В этом смысле продажа за 10+ при решении самого Георгия (оно ключевое – год может быть без еврокубков) возможна», – написал за сутки до полуфинала с «Зенитом» Егоров.

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Контракты Жиго и Джикии со «Спартаком» действуют до 2022 года.

Георгий перешел в московский клуб из «Амкара» за 2,35 млн евро, Самуэль – из «Гента» за 8 млн евро.

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