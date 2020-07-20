«Динамо» удалило кадр с пенисом Нойштедтера из видео с «Краснодаром». Но интернет все помнит

Зрелище не для слабонервных.

Медиаслужба московского «Динамо» выпустила на ютьюб-канале сюжет о победе над «Краснодаром» в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

В видео были съемки из раздевалки бело-голубых, на которые попал защитник сборной России Роман Нойштедтер. Видимо, он уже принял душ и стоял абсолютно голый в полотенце. Когда игроки «Динамо» громко закричали при праздновании победы, Нойштедтер поднял ногу, случайно задрал полотенце и засветил на камеру половой член.

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В комментариях к ролику болельщики московского клуба указали на этот эпизод – видимо, он находился по таймкоду 8:07. Медиаслужба бело-голубых обратила внимание на фейл и удалила кадр из видео. Но если вам так хочется узнать, что же скрывает Роман, в твиттере сохранились скриншоты оригинала.

«Динамо» на выезде победило «Краснодар» со счетом 2:0 и сохранило шестое место в Премьер-лиге. Столичная команда выйдет в Лигу Европы, если «Зенит» победит «Химки» в финале Кубка России.

32-летний Роман Нойштедтер провел в чемпионате страны-2019/20 19 матчей, сделал одну результативную передачу и заработал четыре желтые карточки.

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