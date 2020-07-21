Фанат обвинил Дзюбу, что «Зенит» покупает матчи. Артем ответил

«Ты лишь пешка в игре жирных дядек».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на претензии болельщика другой команды в инстаграме.

«Тем, знаешь, я тебя уважаю, от всей души уважаю, за годы в «Спартаке», за чемпионат мира и много еще за что! Вот скажи, Тем, что это за ***** (фигня) в дерби была? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пеналь не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт. Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен», – написал болельщик.

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«Не согласен», – ответил Дзюба.

Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России.

Многие болельщики посчитали, что бригада судей во главе с Сергеем Ивановым испытывала симпатии к «Зениту». Разбор спорных эпизодов из игры можно почитать здесь

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» – «Спартак»

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