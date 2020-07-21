Жена Семака: «Мой муж половину заработка жертвует больным и малоимущим»

Сергей и Анна Семак
Фото: Instagram
Сергей Богданович – топчик!
Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что он тратит половину дохода на благотворительность.
«Мой муж – невероятно талантливый человек, работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь», – написала Семак в инстаграме, отвечая на вопросы пользователей.
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