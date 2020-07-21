Sport24: «Локомотив» пригласит Жиркова

Игрок Зенита Юрий Жирков
Фото: Getty Images
У Юрия как раз заканчивается контракт с «Зенитом».
«Локомотив» по окончании сезона-2019/20 хочет пригласить в команду защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Об этом сообщает Sport24.
Контракт Жиркова с клубом из Санкт-Петербурга истекает уже этим летом – это значит, что железнодорожники смогут подписать футболиста абсолютно бесплатно. «Локомотив», который пробился по итогам чемпионата России в Лигу чемпионов, хочет усилить левый фланг обороны. На данный момент на этой позиции в «Локо» играют Брайан Идову, Михаил Лысов и Мацей Рыбус.
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- Контракт Рыбуса с железнодорожниками истекает по окончании сезона-2019/20, он может покинуть клуб.
- 36-летний Жирков в сезоне-2019/20 провел 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять голевых передач.
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