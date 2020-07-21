Клубам РПЛ предложили новый устав. По одной из поправок они не смогут убрать Прядкина

Обсуждать новый регламент будут 22 июля.

22 июля на заседании РПЛ будет рассматриваться вопрос с принятием нового устава лиги. В устав предложено внести несколько поправок, одна из которых сразу не понравилась многим болельщикам и экспертам.

Речь идет о поправке в пункте 12.6 (в старом регламенте это пункт 14.6). Ранее в нем значилось, что клубы РПЛ могут избрать нового президента (сейчас лигой руководит Сергей Прядкин) по решению общего собрания. Для того, чтобы поменять президента, было достаточно голосов 2/3 клубов.

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Из новой версии регламента этот пункт вычеркнули. Вариант, за который предлагается проголосовать клубам РПЛ, выглядит так:

«По моим данным, новые варианты документов обычно присылают клубам с цветовыми отметками там, где были внесены изменения. В нашем случае, так и произошло, но с одним важным отличием: пункт 12.6 по новому регламенту (он же пункт 14.6 по старому) – отмечены не были. Прядкин решил тупо обмануть систему, и еще полгода назад такое бы прокатило. Но только не сейчас», – написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Уровень доверия к Прядкину существенно упал в период пандемии коронавируса. В частности, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал чемпионат России «первенством бани или водокачки».

После рестарта «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» юниорским составом из-за ряда заражений в клубе, так как сочинцы отказались переносить матч. «Ростов» уступил со счетом 1:10; позже у самого «Сочи» обнаружилось несколько заражений перед игрой с «Тамбовом», и эту встречу уже отменили.

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