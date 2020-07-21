Александр Кокорин, «Зенит»
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На выбор либо Казань, либо Москва.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин получил предложения от двух клубов РПЛ. По данным «СЭ», речь идет о «Динамо» и «Рубине».
Кроме того, у Александра по-прежнему существует вариант с «Сочи», где он выступает на правах аренды, и «Зенитом», которому принадлежат права на игрока. Окончательное решение Александр примет не ранее следующей недели, когда должна проясниться позиция питерского клуба, а также состояться встреча Кокорина с президентом сочинцев Борисом Ротенбергом.
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- В нынешнем сезоне Кокорин отыграл в Тинькофф РПЛ 10 матчей (все – в составе «Сочи») и забил семь мячей.
- В период с октября 2018-го по сентябрь 2019-го Кокорин находился под следствием, а затем в исправительной колонии из-за двух драк в центре Москвы. В драках, помимо Александра, участвовали его брат Кирилл, Павел Мамаев, а также их общий друг Александр Протасовицкий.
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