КДК наказал Ещенко за футболку с медведем, фанатов «Зенита» за баннер с Федуном – нет

«Зенит» еще может получить наказание, но позже.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» Андрея Ещенко на три игры Кубка России за футболку, которую футболист показал после матча против «Зенита» (1:2) в полуфинале КР.

По окончании игры Ещенко показал зрителям майку, на которой были изображены медведь в пиджаке (намек на гендира «Зенита» Александра Медведева) и надпись: «*** [пенис] вам А».

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«За оскорбительное поведение футболиста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, – дисквалифицировать футболиста ФК «Спартак» Андрея Ещенко на три матча Кубка России и оштрафовать его на 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Также во время встречи «Зенит» – «Спартак» на трибуне болельщиков хозяев появился баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна и подписью «Black Mirror. Episode #1». Это намек на британский сериал «Черное зеркало», в первой серии которого один из героев совокупляется со свиньей.

«А, вы спросите, что там с баннером «Зенита»? Да ничего. Не собрали нужных данных и, говорят, рассмотрят как-нибудь позже», – сообщил журналист Василий Конов.

«По моей информации, ситуация с баннером «Зенита» на паузе по просьбе клуба из Санкт-Петербурга. «Зенит» попросил время для проведения внутреннего расследования. Представители клуба будут присутствовать на заседании КДК с рассмотрением этого дела. По поводу наказания: максимальный штраф – 500 тысяч рублей, максимальное наказание – домашний (это важно) матч Кубка России с пустыми трибунами», – добавил Конов.

В финале Кубка России «Зенит» встретится с подмосковными «Химками».

Команда Сергея Юрана в полуфинале обыграла «Урал» со счетом 3:1.

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