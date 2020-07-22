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Mash: в Подольске оштрафовали вандалов за осквернение фигуры Дзюбы

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Артем Дзюба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Мужчины раскаялись в содеянном.

Вандалы из Подольска, надругавшиеся над фигурой страйкера «Зенита» Артема Дзюбы, понесли наказание.

Ранее четверо парней совершили акт вандализма – оторвали голову алюминиевой копии капитана сборной России и справили на фигуру нужду. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения, и им занялась прокуратура. По информации Mash, нарушителей оштрафовали на 500 рублей по административной статье за мелкое хулиганство.

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«Мы уже понесли наказание в полиции и теперь хотим загладить свою вину, возместить стоимость восстановления фигуры. Уверяю вас, этот поступок мы совершили исключительно по глупости, ничего плохого не имеем против данного футболиста», – приводит источник сообщение провинившихся заявителю. Обезглавленная фигура пока прикрыта пакетом.

  • «Зенит» – чемпион Тинькофф РПЛ-2019/20.
  • Дзюба – лучший бомбардир турнира за тур до конца. У него 17 голов.

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