Mash: в Подольске оштрафовали вандалов за осквернение фигуры Дзюбы

Мужчины раскаялись в содеянном.

Вандалы из Подольска, надругавшиеся над фигурой страйкера «Зенита» Артема Дзюбы, понесли наказание.

Ранее четверо парней совершили акт вандализма – оторвали голову алюминиевой копии капитана сборной России и справили на фигуру нужду. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения, и им занялась прокуратура. По информации Mash, нарушителей оштрафовали на 500 рублей по административной статье за мелкое хулиганство.

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«Мы уже понесли наказание в полиции и теперь хотим загладить свою вину, возместить стоимость восстановления фигуры. Уверяю вас, этот поступок мы совершили исключительно по глупости, ничего плохого не имеем против данного футболиста», – приводит источник сообщение провинившихся заявителю. Обезглавленная фигура пока прикрыта пакетом.

«Зенит» – чемпион Тинькофф РПЛ-2019/20.

Дзюба – лучший бомбардир турнира за тур до конца. У него 17 голов.

Дзюба и Азмун не первые, кто сымитировал половой акт в раздевалке. Год назад это сделали юниоры «МЮ»

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Чемпионат России Вандалы из Подольска помочились на алюминиевую фигуру Дзюбы и оторвали ей голову 16/07/2020 В 17:22