«Химки» начнут следующий сезон в РПЛ

Аршак Корян
Фото: Instagram
Клуб решил финансовые проблемы и готов к элите.
Подмосковные «Химки» приняли решение об участии в Тинькофф РПЛ-2020/21.
Сезон ФНЛ был завершен досрочно из-за коронавируса, и клуб по итогам занял вторую строчку, дающую право на участие в РПЛ. Команда рассматривала возможность остаться во втором дивизионе из-за финансовых проблем, но все же нашла денег для участия в первенстве. «Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. «Химки» идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», – цитирует РИА «Новости» министра спорта Московской области Романа Терюшкова.
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- Клуб прошел лицензирование для участия в РПЛ.
- ФНЛ выиграл «Ротор» – клуб готов к повышению в классе.
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