«Химки» начнут следующий сезон в РПЛ

Клуб решил финансовые проблемы и готов к элите.

Подмосковные «Химки» приняли решение об участии в Тинькофф РПЛ-2020/21.

Сезон ФНЛ был завершен досрочно из-за коронавируса, и клуб по итогам занял вторую строчку, дающую право на участие в РПЛ. Команда рассматривала возможность остаться во втором дивизионе из-за финансовых проблем, но все же нашла денег для участия в первенстве. «Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. «Химки» идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», – цитирует РИА «Новости» министра спорта Московской области Романа Терюшкова.

Чемпионат России Mash: в Подольске оштрафовали вандалов за осквернение фигуры Дзюбы 5 ЧАСОВ НАЗАД

Клуб прошел лицензирование для участия в РПЛ.

ФНЛ выиграл «Ротор» – клуб готов к повышению в классе.

Скрывался от полиции и взял на работу Кононова. Что говорят о бизнесмене, который спасет «Химки»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Russian Cup Экс-арбитр Федотов: «Кашшаи просто пернул мозгом в лужу, выставив всех клоунами» 7 ЧАСОВ НАЗАД