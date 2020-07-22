Sport24: Семак обсудит с Миллером возвращение Кокорина в «Зенит»

Тренер все еще рассчитывает на нападающего.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по возможности возвращения в клуб Александра Кокорина.

Страйкер принадлежит петербуржцам, но вторую половину сезона проводит в аренде в «Сочи». Тренер «Зенита» хотел оставить Кокорина в клубе еще зимой, но ему отказали – тогда он чуть не поругался с руководством. Контракт Кокорина с командой заканчивается в конце сезона, и Семак предпримет еще одну попытку поработать с футболистом. По информации Sport24, у тренера запланирована встреча с фактическим владельцем клуба Миллером – Сергей попробует убедить функционера в том, что Александра стоит сохранить.

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29-летний Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года по октябрь 2018-го, становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

За «Сочи» у Саши 7+1 в 10 матчах.

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Чемпионат России Названо условие, при котором Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом» 14/07/2020 В 20:31