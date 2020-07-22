Sport24: «Спартак» интересуется Кокориным. Красно-белые сделают Александру выгодное предложение

Артем Дзюба, Александр Кокорин
Фото: Getty Images
Александр может пойти по стопам Артема Дзюбы, только наоборот.
Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину. Об этом сообщает Sport24.
В ближайшее время клуб Леонида Федуна сделает нападающему выгодное предложение. Сам Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три сезона.
Чемпионат России
«СЭ»: Кокорин получил предложения от двух клубов РПЛ
ДЕНЬ НАЗАД
- В сезоне-2019/20 Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды.
- В 10 матчах Тинькофф РПЛ Александр забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
Клубам РПЛ предложили новый устав. По одной из поправок они не смогут убрать Прядкина
Чемпионат России
Кокорин носит медицинские маски из крокодиловой кожи. Их цена – шок
22/06/2020 В 13:33
Чемпионат России
Sport24: Семак обсудит с Миллером возвращение Кокорина в «Зенит»
4 ЧАСОВ НАЗАД