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Sport24: «Спартак» интересуется Кокориным. Красно-белые сделают Александру выгодное предложение

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Артем Дзюба, Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Александр может пойти по стопам Артема Дзюбы, только наоборот.

Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину. Об этом сообщает Sport24.

В ближайшее время клуб Леонида Федуна сделает нападающему выгодное предложение. Сам Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три сезона.

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  • В сезоне-2019/20 Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды.
  • В 10 матчах Тинькофф РПЛ Александр забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Клубам РПЛ предложили новый устав. По одной из поправок они не смогут убрать Прядкина

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