«СЭ»: Дзюба подпишет с «Зенитом» контракт по схеме 2+1 с прежней зарплатой

Артем Дзюба
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Сейчас Артем зарабатывает 3,7 миллиона евро в год.
Журналист «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин раскрыл детали нового контракта Артема Дзюбы с «Зенитом». По данным инсайдера, новое соглашение с Дзюбой будет подписано после финала Кубка России.
Артем заключит с питерцами контракт на два сезона с возможностью продления еще на год. Зарплата игрока составит 3,6-3,7 миллиона евро в год с бонусами – столько же Дзюба получает и сейчас.
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- В чемпионате России-2019/20 Дзюба отыграл 27 матчей, забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.
- Финал Кубка России пройдет 25 июля, «Зенит» встретится с «Химками».
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