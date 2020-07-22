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«СЭ»: Дзюба подпишет с «Зенитом» контракт по схеме 2+1 с прежней зарплатой

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Артем Дзюба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

Сейчас Артем зарабатывает 3,7 миллиона евро в год.

Журналист «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин раскрыл детали нового контракта Артема Дзюбы с «Зенитом». По данным инсайдера, новое соглашение с Дзюбой будет подписано после финала Кубка России.

Артем заключит с питерцами контракт на два сезона с возможностью продления еще на год. Зарплата игрока составит 3,6-3,7 миллиона евро в год с бонусами – столько же Дзюба получает и сейчас.

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  • В чемпионате России-2019/20 Дзюба отыграл 27 матчей, забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.
  • Финал Кубка России пройдет 25 июля, «Зенит» встретится с «Химками».

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