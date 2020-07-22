Гендир ЦСКА Бабаев не пришел на стадион, вместо него на трибуне сидела кукла

Виктор Шендерович одобряет.

В матче 30-го тура чемпионата России встретились ЦСКА и «Тамбов».

На игре не присутствовал генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Зато кто-то (возможно, сам Роман) усадил на трибуны собственную куклу.

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ЦСКА после 29 матчей набрал 47 очков и располагался на четвертой строчке в турнирной таблице.

«Тамбов» после 29 игр набрал 28 баллов, команда перед последним туром занимала 14-ю строчку.

Чемпионом Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2019/20 стал санкт-петербургский «Зенит».

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