Феерия Берга и ЦСКА, шедевр Кабелла и джокер Азмун. Итоги 30-го тура Тинькофф РПЛ

Многострадальный коронавирусный чемпионат подошел к концу.

Матч тура

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Команда Сергея Семака увезла победу с берегов Дона, хотя и проигрывала после первого тайма со счетом 0:1. Игру перевернули голы Эмилиано Ригони и Сердара Азмуна. Чемпион подтвердил чемпионский статус, а «Ростов», несмотря на поражение, все равно обеспечил себе место в Лиге Европы-2020/21.

Другие матчи тура

Команда Марко Николича выиграла в Екатеринбурге благодаря голу Миранчука, но не Алексея – на этот раз отличился его брат Антон.

Кукла Романа Бабаева помогла армейцам взять три очка в поединке с «Тамбовом». Победу коллективу Гончаренко принесли Георгий Щенников и Иван Обляков – в следующем сезоне ЦСКА сыграет в Лиге Европы.

Что там по антиспартаковскому заговору? Судьи наконец-то поставили в ворота соперника красно-белых пенальти (причем сразу два!), а команда Тедеско переборола команду Слуцкого.

Самая результативная игра тура: «Краснодар» закинул в ворота грозненцев четыре мяча и оформил завоевание бронзовых медалей. Ждем «быков» в квалификации Лиги чемпионов-2020/21.

Цитата тура

Новый гендир «Спартака» Шамиль Газизов намекнул, что слухи о переходе Александра Кокорина в «Спартак» могут оказаться правдой:

Кокорин? Клевый игрок.

Герой тура

Владимир Быстров называл его деревом, но в последнем туре Маркус Берг уделал критиков: швед оформил 2+2 в игре против «Ахмата» и подарил краснодарским болельщикам праздник. Все-таки не зря его подписали, тем более свободным агентом.

Гол тура

Красивых голов в этом туре было немало: так, отличными получились оба мяча ЦСКА в ворота «Тамбова». Но все же вне конкуренции остался гол Реми Кабелла «Ахмату». В этой атаке прекрасно все: и разгон Уткина, и пас пяткой в исполнении Берга, и изящный черпачок в от француза.

Таблица РПЛ

1. «Зенит» – 72 очка

2. «Локомотив» – 57

3. «Краснодар» – 52

4. ЦСКА – 50

5. «Ростов» – 45

6. «Динамо» – 41

7. «Спартак» – 39

8. «Арсенал» – 38

9. «Уфа» – 38

10. «Рубин» – 35

11. «Урал» – 35

12. «Сочи» – 33

13. «Ахмат» – 31

14. «Тамбов» – 31

15. «Крылья Советов» – 31

16. «Оренбург» – 27

Бомбардиры РПЛ после 30 туров

1. Сердар Азмун («Зенит») – 17 (1 с пенальти)

2. Артем Дзюба («Зенит») – 17 (7 с пенальти)

3. Евгений Луценко («Арсенал») – 15

4. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») – 12 (2 с пенальти)

4. Никола Влашич (ЦСКА) – 12 (2 с пенальти)

5. Алексей Миранчук («Локомотив») – 12 (7 с пенальти)

6. Элдор Шомуродов («Ростов») – 11

Русская сборная тура

Матч «Крылья Советов» – «Сочи» был отменен по причине случаев коронавируса в сочинском клубе.

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