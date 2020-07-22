Феерия Берга и ЦСКА, шедевр Кабелла и джокер Азмун. Итоги 30-го тура Тинькофф РПЛ

Итоги тура
Фото: Eurosport
Многострадальный коронавирусный чемпионат подошел к концу.
Матч тура
«СЭ»: Дзюба подпишет с «Зенитом» контракт по схеме 2+1 с прежней зарплатой
Команда Сергея Семака увезла победу с берегов Дона, хотя и проигрывала после первого тайма со счетом 0:1. Игру перевернули голы Эмилиано Ригони и Сердара Азмуна. Чемпион подтвердил чемпионский статус, а «Ростов», несмотря на поражение, все равно обеспечил себе место в Лиге Европы-2020/21.
Другие матчи тура
Команда Марко Николича выиграла в Екатеринбурге благодаря голу Миранчука, но не Алексея – на этот раз отличился его брат Антон.
Кукла Романа Бабаева помогла армейцам взять три очка в поединке с «Тамбовом». Победу коллективу Гончаренко принесли Георгий Щенников и Иван Обляков – в следующем сезоне ЦСКА сыграет в Лиге Европы.
Что там по антиспартаковскому заговору? Судьи наконец-то поставили в ворота соперника красно-белых пенальти (причем сразу два!), а команда Тедеско переборола команду Слуцкого.
Самая результативная игра тура: «Краснодар» закинул в ворота грозненцев четыре мяча и оформил завоевание бронзовых медалей. Ждем «быков» в квалификации Лиги чемпионов-2020/21.
Цитата тура
Новый гендир «Спартака» Шамиль Газизов намекнул, что слухи о переходе Александра Кокорина в «Спартак» могут оказаться правдой:
Кокорин? Клевый игрок.
Герой тура
Владимир Быстров называл его деревом, но в последнем туре Маркус Берг уделал критиков: швед оформил 2+2 в игре против «Ахмата» и подарил краснодарским болельщикам праздник. Все-таки не зря его подписали, тем более свободным агентом.
Гол тура
Красивых голов в этом туре было немало: так, отличными получились оба мяча ЦСКА в ворота «Тамбова». Но все же вне конкуренции остался гол Реми Кабелла «Ахмату». В этой атаке прекрасно все: и разгон Уткина, и пас пяткой в исполнении Берга, и изящный черпачок в от француза.
Таблица РПЛ
- 1. «Зенит» – 72 очка
- 2. «Локомотив» – 57
- 3. «Краснодар» – 52
- 4. ЦСКА – 50
- 5. «Ростов» – 45
- 6. «Динамо» – 41
- 7. «Спартак» – 39
- 8. «Арсенал» – 38
- 9. «Уфа» – 38
- 10. «Рубин» – 35
- 11. «Урал» – 35
- 12. «Сочи» – 33
- 13. «Ахмат» – 31
- 14. «Тамбов» – 31
- 15. «Крылья Советов» – 31
- 16. «Оренбург» – 27
Бомбардиры РПЛ после 30 туров
- 1. Сердар Азмун («Зенит») – 17 (1 с пенальти)
- 2. Артем Дзюба («Зенит») – 17 (7 с пенальти)
- 3. Евгений Луценко («Арсенал») – 15
- 4. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») – 12 (2 с пенальти)
- 4. Никола Влашич (ЦСКА) – 12 (2 с пенальти)
- 5. Алексей Миранчук («Локомотив») – 12 (7 с пенальти)
- 6. Элдор Шомуродов («Ростов») – 11
Русская сборная тура
- Матч «Крылья Советов» – «Сочи» был отменен по причине случаев коронавируса в сочинском клубе.
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