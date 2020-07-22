Ждем громкого трансфера?

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы о возможных трансферах московского клуба.

«Урунов? Моя жесткая позиция, что хорошие трансферы делаются в тишине. Что касается этого игрока, то у него есть и другие предложения. Не буду комментировать. Первые игроки должны быть к первому сбору. Какие линии? Не буду говорить. После матча всегда тяжело говорить, давайте подождем. Жиго? Любой игрок может уйти. Сейчас говорить об этом тяжело. Информации много, под ней почвы нет. Кокорин? Клевый игрок», – цитирует Газизова Sport24.

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