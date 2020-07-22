Савин заявил, что «Тамбову» предложили 500 млн за отказ от участия в РПЛ. Пост лайкнул Аршавин

Кержаков тоже поставил лайк.

Бывший футболист, а теперь популярный блогер Евгений Савин сообщил, что «Тамбову» могут предложить сумму от 300 до 500 млн рублей за отказ от участия в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне в пользу «Крыльев Советов».

«Финиш. Чемпион давно известен. С 18-ярдовым бюджетом и стабильными +6 от «Оренбурга» им стал «Зенит». Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья». Говорят, 300-500 млн рублей сейчас едут в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет.

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Утверждаю только одно – «Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? В команде, где 100% бюджетные деньги! Позорище», – написал Савин в инстаграме. Лайк под публикацией поставили Андрей Аршавин, Александр Кержаков и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

На заявление Савина отреагировал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. «Мы можем продать место в РПЛ за 300-500 миллионов? А кто это сказал? Такую чушь даже комментировать не хочется. Ужасный бред», – цитирует Худякова Sport24.

«Тамбов» по итогам сезона-2019/20 занял в турнирной таблице 14-ю строчку и сохранил прописку в элите.

«Крылья» заняли 15-е место и должны опуститься в ФНЛ, если «Химки» подтвердят участие в РПЛ (пока оно находится под вопросом).

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