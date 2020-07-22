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Футболку Ещенко продали на аукционе за 230 тысяч. Деньги уйдут в благотворительный фонд

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Андрей Ещенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

Сам игрок еще и заплатит штраф в размере 50 тысяч.

Футболка защитника «Спартака» Андрея Ещенко, которую он показал после матча с «Зенитом» в Кубке России, продана на аукционе за 230 тысяч рублей.

Напомним, что по окончании игры с «Зенитом» Ещенко продемонстрировал зрителям джерси, на которой были изображены медведь в пиджаке (намек на гендира «Зенита» Александра Медведева) и надпись: «*** [пенис] вам А». Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка и оштрафовал на 50 тыс.

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Позже футболка Ещенко была выставлена на аукцион в пользу благотворительного фонда «Своими глазами» и ушла с молотка за 230 тысяч.

  • «Спартак» уступил «Зениту» в полуфинале Кубка со счетом 1:2.
  • В финале сине-бело-голубые сыграют с подмосковными «Химками», матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
  • Благотворительный фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения «лучше видеть окружающий мир и реализовывать творческий и спортивный потенциал в полной мере».

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