«Локо» вырвал прямую путевку в ЛЧ, Азмун и Дзюба – лучшие бомбардиры. Все итоги РПЛ

Окончательно не определились только с тем, сколько команд будет на следующий год – 16 или 18.

Сезон Тинькофф РПЛ получился странным, особенно после рестарта – коронавирус затронул сразу несколько команд, а регламент справлялся не всегда. Но розыгрыш-2019/20 все-таки остался позади, и пришло время подводить итоги.

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«Зенит» досрочно оформил чемпионство за четыре тура до конца и установил рекорд турнира. Еще петербуржцы набрали 72 очка и повторили достижение «Спартака» 1999 года. Второй год подряд команда Сергея Семака напрямую отправляется в групповой этап Лиги чемпионов.

В главном клубном турнире Европы компанию «Зениту» составит «Локомотив», все же вырвавший прямую путевку у «Краснодара». Марко Николич справился с поставленной руководством задачей и сохранил второе место, а «быки» будут рубиться за попадание в группу через третий раунд квалификационного турнира.

«Локомотив» Фото: Getty Images

Места в Лиге Европы достались ЦСКА и «Ростову». Еще одну путевку заочно разыграют «Химки» и «Динамо». Подмосковный клуб получит заветное место, если вырвет Кубок России у «Зенита», причем «Химки» могут рассчитывать сразу на групповой этап, а армейцы и ростовчане отправятся в квалификацию. Если Кубок возьмет «Зенит», в групповом этапе ЛЕ гарантировано выступит ЦСКА, «Ростов» – в третьем квалификационном раунде, «Динамо» – во втором.

Но даже в случае успеха «Химкам» еще нужно пройти лицензирование УЕФА.

Бомардирская гонка

Артем Дзюба долго шел лидером, но в последнем туре золотую бутсу чемпионата России из-под его носа увел Сердар Азмун. Сладкая парочка наколотила по 17 голов, но иранец вышел вперед, так как больше забивал с игры (16). У Дзюбы – семь мячей с пенальти.

Третье место в гонке занял Евгений Луценко из «Арсенала» – у него 15 голов, и все забиты без помощи 11-метровой отсечки.

Лучшим ассистентом с 13 передачами второй год подряд стал Дзюба, он же – лидер по системе «гол плюс пас». Зелимхан Бакаев из «Спартака» отдал 10 ассистов, Азмун – восемь.

Кто сыграет в ФНЛ?

Тинькофф РПЛ покинули «Крылья Советов» и «Оренбург». В идеале повышение должны получить «Ротор» и «Химки» – эти команды лидировали в ФНЛ на момент окончательной приостановки турнира. Но российский футбол суров и беспощаден: в течение месяца обе команды высказывали сомнения об игре в РПЛ. Правда, кажется, клубы нашли финансирование и вернутся. Стыковых матчей, напоминаем, не будет – «Ахмату» и «Тамбову» повезло.

Существует вариант, что «Крылья» и «Оренбург» спасутся – если РФС утвердит протокол сезона-2020/21 с участием 18 команд. Но футбольные инсайдеры утверждают, что такой расклад все же не примут.

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