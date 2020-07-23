«Зенит» не продаст Азмуна в летнее трансферное окно

Сердар Азмун
Фото: Getty Images
Гендиректор Медведев заявил, что Сердар остается в Санкт-Петербурге.
Иранский нападающий Сердар Азмун не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно. Об этом заявил гендиректор клуба Александр Медведев.
«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка», – цитирует Медведева ТАСС.
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- Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Наполи» и «Арсенал».
- Контракт Сердара рассчитан до 2022 года
- 25-летний Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей. Столько же – у Артема Дзюбы, но иранец реже забивал с пенальти.
Сердар Азмун уже знает, куда уйдет из «Зенита». Либо он просто глупенький
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