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«Зенит» не продаст Азмуна в летнее трансферное окно

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Сердар Азмун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Гендиректор Медведев заявил, что Сердар остается в Санкт-Петербурге.

Иранский нападающий Сердар Азмун не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно. Об этом заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка», – цитирует Медведева ТАСС.

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  • Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Наполи» и «Арсенал».
  • Контракт Сердара рассчитан до 2022 года
  • 25-летний Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей. Столько же – у Артема Дзюбы, но иранец реже забивал с пенальти.

Сердар Азмун уже знает, куда уйдет из «Зенита». Либо он просто глупенький

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