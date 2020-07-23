«Рейтинг букмекеров»: расширения РПЛ в сезоне-2020/21 не будет

За реформу предсказуемо высказались только вылетевшие клубы.

В Тинькофф РПЛ-2020/21 выступят 16 клубов – решение о расширении не принято.

Информация появилась в распоряжении «Рейтинга букмекеров». Сообщается, что за расширение до 18 команд проголосовали вылетевшие в ФНЛ «Оренбург» и «Крылья Советов» – при принятии нового регламента они остались бы в РПЛ. Большинство клубов высказались против, некоторые воздержались от голосования.

Чемпионат России «Зенит» не продаст Азмуна в летнее трансферное окно 2 ЧАСОВ НАЗАД

UPDATE. Журналист Игорь Рабинер написал позже в своем телеграм-канале, что за расширение проголосовали не «Оренбург» с «Крыльями» – как вылетевшие они потеряли право голоса – а «Ахмат» и «Рубин».

Из ФНЛ в Премьер-лигу пробились «Ротор» и «Химки».

Стыковых матчей за выход в Тинькофф РПЛ не будет.

«Локо» вырвал прямую путевку в ЛЧ, Азмун и Дзюба – лучшие бомбардиры. Все итоги РПЛ

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России «Локо» вырвал прямую путевку в ЛЧ, Азмун и Дзюба – лучшие бомбардиры. Все итоги РПЛ 4 ЧАСОВ НАЗАД