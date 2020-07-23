«Локомотив» не стал выкупать Мариу у «Интера»

Португалец вернется в Италию.

Московский «Локомотив» объявил о расставании с полузащитником Жоау Мариу.

Железнодорожники арендовали футболиста у «Интера» на сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро, но решили не пользоваться этой опцией – футболист вернется в миланский клуб, контракт с которым у него рассчитан до 2022 года.

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«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив», от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством о моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего», – попрощался игрок в инстаграме.

Мариу – чемпион Евро-2016 в составе сборной Португалии.

В прошедшем сезоне у него 22 матча, один гол и пять голевых передач.

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