РПЛ объявила сроки начала нового сезона чемпионата России

Тинькофф российская Премьер-лига (РПЛ)
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Уходящий сезон плавно перетечет в новый.
Официальный сайт российской Премьер-лиги сообщил о сроках начала нового сезона РПЛ.
Сезон стартует с традиционного розыгрыша Суперкубка страны, запланированного на 7 августа. Игра пройдет на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена».
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Матчи чемпионата стартуют 8-9 августа. Окончательная структура календаря будет утверждена исполком Российского футбольного союза 24 июля.
Сезон РПЛ-2019/20 завершился 22 июля.
- «Зенит» близок к оформлению золотого дубля в сезоне-2019/20. Для этого команде нужно обыграть в финале Кубка России «Химки».
- Если выиграет подмосковный клуб, то он сыграет с «Зенитом» и в Суперкубке страны.
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