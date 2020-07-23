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РПЛ объявила сроки начала нового сезона чемпионата России

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Тинькофф российская Премьер-лига (РПЛ)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

Уходящий сезон плавно перетечет в новый.

Официальный сайт российской Премьер-лиги сообщил о сроках начала нового сезона РПЛ.

Сезон стартует с традиционного розыгрыша Суперкубка страны, запланированного на 7 августа. Игра пройдет на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена».

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Матчи чемпионата стартуют 8-9 августа. Окончательная структура календаря будет утверждена исполком Российского футбольного союза 24 июля.

Сезон РПЛ-2019/20 завершился 22 июля.

  • «Зенит» близок к оформлению золотого дубля в сезоне-2019/20. Для этого команде нужно обыграть в финале Кубка России «Химки».
  • Если выиграет подмосковный клуб, то он сыграет с «Зенитом» и в Суперкубке страны.

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