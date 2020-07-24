«Локомотив» объяснил, почему клубный твиттер не работает с 15 июля. «Зенит» уже пошутил на эту тему

Мем с Наташей и котами – на все случаи жизни.

Представители «Локомотива» объяснили, почему клубный твиттер не обновлялся с 15 июля.

«Твиттер «Локомотива» не был взломан, он заблокирован самим твиттером: мы узнали о массовых взломах крупнейших аккаунтов и поменяли пароль. Но верифицированные аккаунты, на которых недавно меняли пароль, теперь заблокированы. Общаемся с техподдержкой – процесс, увы, не быстрый», – написал директор по связям с общественностью «Локо» Кирилл Брейдо.

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После завершения чемпионата России и выхода в Лигу чемпионов со второго места клуб обратился к болельщикам через аккуант РПЛ.

«У «Локомотива» из-за глобального сбоя пока не работает твиттер. Так что они попросили передать своим болельщикам: «Да-а-а-а! Мы сыграем в Лиге чемпионов третий сезон подряд!» – такой твит опубликовала пресс-служба Лиги.

«Зенит» тоже заметил неладное и вбросил популярный мем с Наташей и котами. «Узнали, что твиттер «Локомотива» молчит с 15 июля. Волнуемся», – говорится в сообщении, к которому прикреплен мем: «Наташ, ты спишь? РПЛ закончилась, Наташ. Вставай, мы в Лиге чемпионов. А «Спартаку» ВАР два пенальти не отменил».

«Локомотив» отобрался в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, заняв второе место.

Железнодорожники отстали от «Зенита» на 15 очков.

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