Погребняк покинул «Урал» и опубликовал прощание на английском

Павел Погребняк
Фото: Getty Images
Но ушел не по-английски.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк покинул клуб.
«Истек срок действия контракта Павла Погребняка. За время выступления в «Урале» Павел провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.
Погребняк в больнице с двусторонней пневмонией. У всего семейства Павла подтвердили коронавирус
Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации сил на новом этапе карьеры!» – говорится в официальном заявлении екатеринбургского клуба.
36-летний Погребняк опубликовал слова в адрес «Урала» в инстаграме. «Я буду искренне скучать по тем эмоциям, которые испытал во время выступлений за «Урал», – написал футболист по-английски и добавил на русском: – Спасибо, Екатеринбург!»
- Павел перешел в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента.
- Пик карьеры Погребняка – выступления за «Зенит», с которым он завоевал четыре трофея, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.
РПЛ объявила сроки начала нового сезона чемпионата России
Подписывайся на нас в твиттере