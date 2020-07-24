Погребняк покинул «Урал» и опубликовал прощание на английском

Но ушел не по-английски.

Нападающий «Урала» Павел Погребняк покинул клуб.

«Истек срок действия контракта Павла Погребняка. За время выступления в «Урале» Павел провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.

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Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации сил на новом этапе карьеры!» – говорится в официальном заявлении екатеринбургского клуба.

36-летний Погребняк опубликовал слова в адрес «Урала» в инстаграме. «Я буду искренне скучать по тем эмоциям, которые испытал во время выступлений за «Урал», – написал футболист по-английски и добавил на русском: – Спасибо, Екатеринбург!»

Павел перешел в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента.

Пик карьеры Погребняка – выступления за «Зенит», с которым он завоевал четыре трофея, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.

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