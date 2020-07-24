О возможном трансфере теперь пишут и британские источники.

Появились новые подробности о возможном приобретении «Зенитом» защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

The Times сообщает, что петербуржцы согласились купить 31-летнего футболиста за 12 миллионов евро. Изначально «Зенит» планировал приобрести Ловрена со скидкой, так как его контракт с «Ливерпулем» истекал в 2021 году, но мерсисайцы активировали опцию продления соглашения до 2022 года и запросили более выгодную цену.

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Ловрен перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона».

В составе английского клуба хорват завоевал чемпионство в АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Хорватии он стал финалистом ЧМ-2018.

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