Не та самая и не в РПЛ.

В чемпионате России по футболу снова появится клуб под названием «Кубань» – его получил выступающий в ПФЛ «Урожай».

«Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб «Кубань» профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с постановлением исполкома № 169/8 от 25.11.2015 «Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса», разрешить ООО «Футбольный клуб «Урожай» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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«Урожай» финишировал 11-м в зоне «Юг» ПФЛ.

«Кубань» прекратила существование в 2018 году.

(Фото: фан-группа «Урожая» ВКонтакте)

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