Облегчили работу Станиславу Саламовичу.

Тинькофф Российская Премьер-Лига завершилась, до нового розыгрыша всего ничего – пора закругляться с итогами.

Весь сезон мы собирали команду лучших российских игроков и выбирали самого ценного футболиста после каждого тура – все ради этого топа. Станиcлаву Черчесову чаще всего стоит осматривать матчи ЦСКА – целых четыре футболиста команды с российским паспортом оказались лучшими на своих позициях. Еще в сборной по два игрока главных скандалистов сезона – «Зенита» и «Спартака». По одному представителю заявили «Уфа», «Локомотив» и «Тамбов».

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