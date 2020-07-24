Артем тактично промолчал о том, что бы их ждало в ФНЛ.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил собственные бомбардирские достижения в чемпионате России.

«Хочу сказать: 17 голов в нашем чемпионате – это уже достижение. Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом. Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при плюс 40. Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч – по лапам сразу как дали бы ему», – цитирует игрока «Матч ТВ».

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Дзюба поделил первое место в топе бомбардиров с одноклубником Сердаром Азмуном.

У Артема семь мячей с пенальти, у иранца – один.

«Локо» вырвал прямую путевку в ЛЧ, Азмун и Дзюба – лучшие бомбардиры. Все итоги РПЛ

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