Деян Ловрен, «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
Победитель АПЛ и Лиги чемпионов, финалист ЧМ-2018 поведет петербургский клуб к новым вершинам.
Хорватский защитник Деян Ловрен официально перешел из «Ливерпуля» в петербургский «Зенит».
Как сообщает пресс-служба чемпионов России, 31-летний футболист подписал контракт на три года.
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О трансфере сообщил The Times еще 24 июля, но официально сделка была оформлена лишь после окончания английского сезона. По данным британских медиа, «Зенит» заплатил 12 млн евро.
- В сезоне-2019/20 Ловрен помог «Ливерпулю» впервые за 30 лет стать чемпионом Англии.
- «Зенит» добился аналогичного успеха в российском чемпионате.
- Ловрен – вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии.
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