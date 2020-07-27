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«Зенит» объявил о трансфере Ловрена

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Деян Ловрен, «Ливерпуль»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Победитель АПЛ и Лиги чемпионов, финалист ЧМ-2018 поведет петербургский клуб к новым вершинам.

Хорватский защитник Деян Ловрен официально перешел из «Ливерпуля» в петербургский «Зенит».

Как сообщает пресс-служба чемпионов России, 31-летний футболист подписал контракт на три года.

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О трансфере сообщил The Times еще 24 июля, но официально сделка была оформлена лишь после окончания английского сезона. По данным британских медиа, «Зенит» заплатил 12 млн евро.

  • В сезоне-2019/20 Ловрен помог «Ливерпулю» впервые за 30 лет стать чемпионом Англии.
  • «Зенит» добился аналогичного успеха в российском чемпионате.
  • Ловрен – вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии.

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