Дмитрий Тарасов, «Рубин»
Фото: Instagram
Футболист отрицает обвинения.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о том, что он устроил дебош на борту самолета, когда возвращался из Казани в Москву.
«Ничего подобного не было, полная ложь. Все знают правила: если бы я нарушал или дебоширил в самолете, или был в каком-то там не том состоянии, меня сняли бы с рейса. Или по прилету в Москву должна была встретить полиция. Этого не произошло, значит, это все вранье.
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Не верьте слухам, не верьте таким источникам. И все говорят, что должно быть какое-то видео. Пожалуйста, пусть мне покажут видео, где я дебоширил в самолете. Единственный момент произошел, когда меня попытался снять человек на видео, когда приземлились. Я сделал замечание. Спокойно, без матов. Это единственный момент. После этого раздули вот такую ситуацию. Всем мира и добра», – заявил 33-летний Тарасов в инстаграм-сториз.
- О дебоше с участием Тарасова сообщил телеграм-канал «112».
- Футболист якобы распивал спиртные напитки с одноклубником Николаем Поярковым.
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