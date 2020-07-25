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Арустамян: в ближайшее время «Милан» сделает «Локо» предложение по Миранчуку

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Алексей Миранчук

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
12 минут назад

Возможно, в сделку включат Диего Лаксальта.

Главный тренер «Милана» Стефано Пьоли, продливший контракт с клубом, не потерял интереса к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

Об этом сообщил в телеграм-канале инсайдер Нобель Арустамян. «В ближайшее время «россонери» сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он – одна из целей Стефано», – уверен Арустамян.

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Ранее «Милан» не торопился с вопросом по Миранчуку, потому что будущее Пиоли было неоднозначным. Но боссы миланцев продлили контракт с коучем и готовы выполнить его трансферные запросы.

Возможно, в сделку будет включен уругвайский защитник «Милана» Диего Лаксальт.

  • Сумма выкупа в контракте 24-летнего Миранчука – 8 миллионов евро, однако «Локо» надеется выручить не менее 20 миллионов.
  • В сезоне-2019/20 Алексей забил 12 мячей и сделал пять ассистов.

«Милан» продлил контракт с Пьоли до 2022 года

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