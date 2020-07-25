В Тинькофф РПЛ резко подскочило число желтых карточек.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обвинил отечественных судей в манипулировании игрой.

«После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке еще были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол – и сразу карточка, карточка, карточка.

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На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход ВАР. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо.

Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Что, у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов. Объясните! Потому что для меня как для тренера это повод задуматься об определенной стратегии. Судьи быстро сажают игроков на желтые карточки – это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет», – цитирует Слуцкого «СЭ».

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре прошлого года, подписав контракт на пять лет.

В чемпионате России-2019/20 казанцы под руководством Слуцкого финишировали на 10-м месте.

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