Можно спеть «18 мне уже» или «Он тебя целует».

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отреагировал на видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Музыкант опубликовал у себя в инстаграме ролик, где Дзюба в самолете подпевает песне «Ай-яй-яй» после победы в финале Кубка России. «Артем, ну что, может, уже дуэт?» – спросил у футболиста Жуков.

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«Зенит» в финале Кубка России обыграл «Химки» со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Дзюба.

Ранее петербуржцы также стали победителями Тинькофф РПЛ-2019/20. Команда Сергея Семака выиграла золотые медали во второй раз подряд.

Сергей Жуков является давним поклонником ЦСКА.

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