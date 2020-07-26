Сергей Жуков
Фото: Instagram
Можно спеть «18 мне уже» или «Он тебя целует».
Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отреагировал на видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Музыкант опубликовал у себя в инстаграме ролик, где Дзюба в самолете подпевает песне «Ай-яй-яй» после победы в финале Кубка России. «Артем, ну что, может, уже дуэт?» – спросил у футболиста Жуков.
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- Ранее петербуржцы также стали победителями Тинькофф РПЛ-2019/20. Команда Сергея Семака выиграла золотые медали во второй раз подряд.
- Сергей Жуков является давним поклонником ЦСКА.
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