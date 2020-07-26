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Солист «Руки Вверх!» Жуков предложил Дзюбе спеть дуэтом

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Сергей Жуков

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Можно спеть «18 мне уже» или «Он тебя целует».

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отреагировал на видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Музыкант опубликовал у себя в инстаграме ролик, где Дзюба в самолете подпевает песне «Ай-яй-яй» после победы в финале Кубка России. «Артем, ну что, может, уже дуэт?» – спросил у футболиста Жуков.

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  • «Зенит» в финале Кубка России обыграл «Химки» со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Дзюба.
  • Ранее петербуржцы также стали победителями Тинькофф РПЛ-2019/20. Команда Сергея Семака выиграла золотые медали во второй раз подряд.
  • Сергей Жуков является давним поклонником ЦСКА.

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