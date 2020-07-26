Грозненцы расстались с Игорем Шалимовым.

Андрей Талалаев стал главным тренером «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат». Руководство клуба не продлило контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до окончания сезона-2020/21», – говорится в сообщении.

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«Благодарен Игорю Михайловичу за работу в клубе, желаю ему удачи в тренерской карьере. Ну а мы идем дальше с Андреем Викторовичем, перед которым поставлены задачи вывести команду на новый уровень. Имея всемерную поддержку со стороны моего дорогого брата, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание», – заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Талалаев 25 июля покинул «Крылья Советов», с которыми по итогам сезона вылетел в ФНЛ.

«Ахмат» финишировал в прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ на 13-м месте и сохранил прописку в элите.

В разные годы Талалаев был главным тренером «Ростова», нижегородской «Волги», «Тамбова», «Химок» и армянского «Пюника».

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