«Не возвращаюсь дважды в одно место, но сюда бы вернулся». Крыховяк в восторге от Камчатки

Поляк отдыхает в нестандартных местах.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк – не только один из лучших футболистов РПЛ, но и поклонник небанального туризма. Этим летом поляк в условиях пандемии коронавируса не покинул Россию ради солнечных курортов условного Бали, а отправился на самый восток РФ, посетив полуостров Камчатка.

Не знаем, вдохновлялся ли Гжегож недавним выпуском шоу «вДудь», но на Камчатку его потянуло сразу после того, как бывший главред Sports.ru осветил ее проблемы. Первое место, которое Крыховяк рекомендует к посещению, – знаменитая Долина гейзеров. Футболист сходил туда вместе с прекрасной супругой Селией Жаунет.

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Во втором инстаграм-посте Гжегож рассказал, что захотел съездить на Камчатку ради бурых медведей. «Я знал, что Камчатка уникальна, но не думал, что здесь будет так красиво. Я не возвращаюсь дважды в одно место, но сюда бы вернулся. Семья медведей – основная причина моей поездки», – написал поляк под снимком.

Поклонников Крыховяка его непопсовый выбор по-настоящему восхитил – вот что одна из пользовательниц написала у него в комментариях:

Гжегож, не перестаю восхищаться тобой! В то время, когда все футболисты выбирают для отдыха моря и прочую попсу, ты гоняешь по интересным местам! Не удивлюсь, если через неделю ты выложишь фото из глухой тайги! Хорошего отдыха!

Интересно, войдет ли Камчатка в топ мест, которые Гжегож будет рекомендовать к посещению всем и каждому. В 2019 году рейтинг Крыховяка был таким:

Париж и Нью-Йорк. Два города, которые ты больше не увидишь нигде. Они другие. Когда ты идешь по их улицам, понимаешь, что там все другое. Дороги, свет, фонари – они прекрасны. Остальные города похожи друг на друга, но не они. Они уникальные. И Мачу-Пикчу. Удивительное место в Перу. Сразу вспоминаю, что путь туда был таким длинным! Мы летели до Рио, потом еще пять часов в Лиму. Дальше новая пересадка – и в город ближе к Мачу-Пикчу. После этого брали поезд. Потом тебе нужен автобус. В сумме потратили полтора дня. Но когда ты приезжаешь туда, то понимаешь, что это сумасшествие. Ты даже не можешь представить, что люди построили это. Невероятно!

В чемпионате России-2019/20 Крыховяк провел 26 матчей, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Локомотив» финишировал на второй строчке, чемпионом стал «Зенит».

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