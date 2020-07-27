Тренер «Рубина» возмутился безосновательному наказанию.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил возмущение штрафами, наложенными на него дисциплинарным комитетом РФС.

В первый раз Слуцкого оштрафовали 10 июля на 100 тысяч рублей, после чего ему выписали штрафы за нарушения в других матчах – 150 и 200 тысяч рублей.

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«Во-первых, я эти деньги лучше бы потратил на благотворительность. Честно скажу, я возмущен! Первоначальный пункт регламента гласил о том, что тренеры не должны носить ни маску, ни перчатки. Когда мы вышли на первый тур, я был без них.

Со второго тура сказали: наденьте, господа тренеры, перчатки! Надели перчатки, а про маски и слова не было. Не понимаю, в чем разница между первым и вторым туром… Но потом еще сказали, что нужно надеть маску. Как я могу выполнять свои функции в маске? Давайте всем журналистам заклеим рот, свяжем руки и скажем: «Ну, пишите!»

Вижу, что кто-то маску чаще держит, кто-то опускает, у Талалаева она на ухе висит. Но почему-то обнаруживаю, что я оштрафован, а другой тренер – нет», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

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