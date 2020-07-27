Ветеран вернется в АПЛ.

36-летний сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович может вернуться в АПЛ. Контракт капитана питерцев с российским клубом истекает 31 июля и в качестве свободного агента Бранислав может присоединиться к «Эвертону».

Переговоры между клубом и игроком находятся на завершающей стадии, утверждают Novosti.rs. В подписании контракта с игроком заинтересован тренер «ирисок» Карло Анчелотти, под руководством которого Иванович играл в «Челси».

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В составе «Зенита» серб принял участие в 125 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Иванович – чемпион Англии-2009/10 и 2014/15.

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