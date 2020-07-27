Анна Семак
Фото: Instagram
Жена Сергея Богдановича не стала раскрывать интимную информацию.
Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопросы о сексе, общаясь с подписчиками в инстаграме.
«Сколько раз в неделю секс – это норм? И сколько у вас?» – поинтересовались у Семак.
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«Я далека от общественных нормативов. К чему вам ориентироваться на мой личный опыт? Боюсь, завладев подобной информацией, вы перестанете есть и спать. Лишние испытания ни к чему», – ответила Анна.
- В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и выиграл национальный Кубок.
- Семак привел сине-бело-голубых к победе в Премьер-лиге во второй раз подряд.
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