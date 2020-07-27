Топовый трансфер для русской лиги, но сомнительный на уровне ЛЧ.

Переход Деяна Ловрена в «Зенит» стал первым большим трансфером РПЛ летом 2020 года. Теперь уже экс-защитник «Ливерпуля» переезжает в Питер на замену Браниславу Ивановичу, у которого истек контракт с сине-бело-голубыми.

Корреспондент Eurosport.ru Александр Петров поговорил с комментаторами АПЛ на «Окко Спорт» – Николаем Саприным, Владимиром Стогниенко и Романом Гутцайтом – и узнал, что они думают об этом переходе.

Russian Premier League «Зенит» объявил о трансфере Ловрена 4 ЧАСОВ НАЗАД

Какие сильные и слабые стороны Ловрена относительно РПЛ?

Саприн: «Его можно сравнивать с другими восточноевропейскими игроками, которые выступали в России: с тем же Ивановичем или Шкртелом. По меркам РПЛ сильная его сторона – выбор позиции. В этом он усилит «Зенит», тем более что Иванович уже человек возрастной. Скорости Браниславу уже не хватало, а вот у Ловрена она, опять же по меркам чемпионата России, должна присутствовать.

Слабым местом можно назвать отсутствие игровой практики – но это вполне оправданно, учитывая, как фантастически в последние сезоны играет «Ливерпуль». В любом случае для РПЛ – это топовый защитник».

Стогниенко: «Он высокий, мощный, агрессивный в игре. Ловрен будет одним из лучших центральных защитников РПЛ, если не лучшим, на протяжении пары следующих сезонов точно. Дальше сложнее сказать, потому что ему уже за 30».

Гутцайт: «У Ловрена есть только одно сильное качество, которое его выделяет – умение играть вверху. Он здоровый, прыгучий, немало забивает головой – в чемпионате России на стандартах он сможет очень хорошо себя проявить.

Других выдающихся качеств у него, как у защитника, нет. Но это и не страшно – чемпионат России очень сильно отличается от ведущих европейских лиг. Прежде всего тем, что у нас очень мало футболистов, которые могут обыграть один в один. Ловрена даже в этом сезоне АПЛ несколько раз укладывали на газон парой финтов. В России это будет происходить с ним гораздо реже».

Насколько ему подходит система Семака?

Саприн: «Не уверен, что можно говорить о том, что он будет именно встраиваться в систему Семака. Никто не знает, как изменится «Зенит» после этого сезона. Может быть, первые туры нового чемпионата уйдут на то, что Семак будет ставить новую схему исходя из подбора игроков. Так что тут скорее вопрос, какая система будет у Семака: останется старая или будет новая?»

Стогниенко: «Рядом с ним Ракицкий – не самый быстрый защитник, но есть Барриос. Думаю, он уверенно впишется в игру «Зенита», но я говорю только про РПЛ».

Гутцайт: «Переход Ловрена – прямая замена Ивановичу. «Зениту» был нужен опытный, высокий и прыгучий защитник, хорошо играющий головой и имеющий еврокубковый опыт. Все это сошлось в Деяне».

Деян Ловрен, «Ливерпуль» Фото: PA Sport

Ловрен поможет «Зениту» в ЛЧ?

Саприн: «Безусловно, но с одним игроком уровня Деяна из группы не выходят. Он приходит на смену Ивановичу, и один Ловрен вряд ли решит все проблемы в обороне на европейском уровне. Нужен кто-то еще в центральную ось.

С другой стороны, связка Ловрен/Ракицкий хороша даже на уровне евротурниров, Лиги Европы уж точно, с ЛЧ – посмотрим.

Ловрен сейчас будет играть так, чтобы доказать, что он крутой игрок. Тем более что сейчас речь идет о реанимации его карьеры, а уровень игры Деяна в «Ливерпуле» одно время был очень высок».

Стогниенко: «Ну как вы думаете, если он на банке в «Ливерпуле» сидел? С точки зрения ЛЧ всем известно, что он совершает ошибки. Причины называют разные, мне кажется, что он просто на недостаточно высоком уровне, не всегда быстро и уверенно читает игру. Отсюда ошибки и недостаток уверенности в определенных эпизодах. Это не то, что повторяется в каждом матче, но на уровне Лиги чемпионов – будет проявляться.

Правда, «Зенит» и так не выходил из группы, так что вряд ли будет хуже. Иванович не захотел продлевать контракт, плюс он еще старше Ловрена. Так что замена Бранислава на Деяна с точки зрения футбола – нормальная, с точки зрения глобального усиления игры – вряд ли».

Гутцайт: «Понятно, что «Зенит», выкладывая такие деньги, рассчитывает, что Ловрен усилит команду в ЛЧ, но у меня есть вопросы. Уровень команд в ЛЧ очень отличается от класса исполнителей в России.

В прошлом сезоне Ловрен не был игроком основы «Ливерпуля» – сначала травмировался, потом допускал нелепые ошибки. Ему очень тяжело противостоять нападающим на скорости – Деяну комфортно, когда команда играет достаточно глубоко, тогда этот недостаток скорости нивелируется.

Не уверен, что Ловрен – тот человек, который автоматически поможет «Зениту» добиться в ЛЧ чего-то большего».

Деян Ловрен и Юрген Клопп, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Что могло Ловрена заинтересовать в РПЛ, кроме денег?

Саприн: «Наверное, возможность поиграть в Лиге чемпионов. Ничто другое в России, мне кажется, его не заинтересует. Уровень РПЛ – одним нравится, другим нет. Если бы он чувствовал заинтересованность других клубов АПЛ и их возможность платить соответствующие деньги, он бы о «Зените» и не думал.

Деньги – это приоритет, а на втором месте Лига чемпионов. Шесть матчей в группе – хорошая возможность напомнить о себе и вновь сказать: «Я Деян Ловрен, бывший игрок «Ливерпуля», и зря меня списали со счетов». Мотивация будет очень высокой».

Стогниенко: «Он понимает, что в основе «Ливерпуля» играть не будет. Возраст сказывается. А здесь есть игровая практика, Лига чемпионов и деньги. С точки зрения Ловрена – все абсолютно логично».

Гутцайт: «По большому счету, легионера, который приезжает в Россию, ничего кроме денег волновать не должно – они все равно стоят на первом месте. Не уверен, что в Европе много команд, которые были готовы платить Ловрену схожую сумму. Плюс «Зенит» – чемпион страны, команда, которая последние годы постоянно играет в Лиге чемпионов.

Но у меня есть вопросы по этой сделке. Когда легионер приходит в российский чемпионат, нужно думать о том, что с ним будет дальше. Ловрену за 30, продать его дороже, чем купил «Зенит», будет крайне сложно. Можно было рассмотреть защитников моложе лет на шесть-семь, как раз с перспективой последующей продажи. С Ловреном это не произойдет».

Алексей Миллер, «Газпром», «Зенит» Фото: Twitter

Редактор Eurosport.ru Артем Буторин поговорил о переходе Ловрена с журналистом английской версии Eurosport Беном Сноуболлом.

– Как отреагировали английские болельщики и журналисты на отъезд Ловрена в Россию? Он топовый защитник, очевидно, мог уйти в лигу посильнее.

– Репутация Ловрена в Англии не самая крутая, но фанаты «Ливерпуля» боготворят его – особенно за гол «Дортмунду» в Лиге Европы в 2016 году и его 100-процентную самоотдачу. Но он отчасти является причиной того, что «Ливерпуль» выложил аж 75 миллионов фунтов за Ван Дейка, и регулярно высмеивается фанатами других клубов АПЛ (особенно вспоминают его ужасный 30-минутный перфоманс против «Тоттенхэма» в 2017 году).

– Что привлекло Ловрена в России? Только деньги?

– Трудно сказать. Финансовый вопрос всегда играет роль, но «Зенит» выступит в Лиге Чемпионов – Ловрену захочется проверить себя на высоком уровне.

– Каковы самые сильные и слабые качества Ловрена?

– Сильные стороны: целеустремленность, он хорош в воздухе и всегда выкладывается на 100%. Слабые стороны: принятие решений, отборы и нервозность, которая передается всем вокруг – партнерам и болельщикам.

– «Зенит» купил Ловрена на место Ивановича. Ему под силу заменить Бранислава?

– Очень сложно сказать, не смотрел игры «Зенита». Но Иванович, когда переходил в «Зенит», был игроком сильнее, чем Ловрен. Так что для Деяна – это непростая задача.

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Чемпионат Англии Клопп отреагировал на возможный отъезд Ловрена в «Зенит» 25/07/2020 В 10:38