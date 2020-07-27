Агент рассказал, что предлагал клубам РПЛ Нури Шахина – все отказались

В основном из-за лимита на легионеров.

Футбольный агент Рамил Адигезалов рассказал, как предлагал российским клубам подписать контракт с турецким полузащитником Нури Шахином.

«Естественно, я не агент Шахина. Но на меня вышел его агент через моих знакомых. Плюс есть еще один азербайджанец, который очень хорошо знает турецкий рынок. Он тоже нас свел. Эти ребята были заинтересованы в российском рынке. Я предложил Нури в несколько клубов, но везде получил отказ. Некоторые даже не подняли трубки.

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Некоторые просмотрели и все равно не ответили. У всех свой интерес. Отреагировало немного «Динамо». «Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин»: у них по легионерам вопрос уже закрыт. Такое имеет место быть. Ничего не скажешь. А «Краснодар» не ищет такую позицию. И плюс с легионерами у них перебор.

Шахин просил достаточно подъемные деньги по российским меркам. Все вокруг миллиона. Думаю, что после Маркизио и Шюррле топ-клубы пообжигались на бывших уже звездах», – заявил Адигезалов в беседе с Анаром Ибрагимовым.

Нури Шахин Фото: Imago

Еще Адигезалов поделился мнением, почему бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов не возвращается в Россию.

– Ты консультируешь Андрея Чернышова?

– Знаешь, как обычно бывает? Познакомился с большим футболистом или большим тренером и разочаровался. Но у меня было наоборот. В 90-е я поддерживал «Спартак». В нулевые туда пришел Андрей Чернышов. Он мне всегда нравился.

Когда я с ним познакомился, понял, что он нормальный мужик. Я работаю с ним уже несколько лет. Я устраивал его в Кувейт спортивным директором и тренером команды U-20. Также во вторую лигу Греции в команду «Спарта». А недавно устроил генеральным директором в сербскую академию «Динамо» из города Нови-Сад. Это мой клиент, с которым я стараюсь работать максимально тщательно. В футболе много грязи, обманов, а в этом человеке я уверен.

– Почему Чернышов не возвращается в Россию?

– Чтобы вернуться в российский спорт, ему пришлось бы прогнуться перед агентами. Но он этого не хочет и не сделает. Он достаточно уверенно чувствует себя. Он успел заработать денег как футболист. Он был в Кувейте. Разумеется, не бесплатно.

– Но все же. Ты его предлагал куда-нибудь?

– Я предлагал его в «Динамо» прошлым летом. И даже были разговоры, «Спорт день за днем» писал об этом. Но до конкретики не дошло. Андрей мне рассказывал историю: динамовцы на него обиделись из-за того, что он давным-давно пошел работать в «Спартак».

Летом 2020-го у Нури Шахина истек контракт с «Вердером». Сейчас 31-летний полузащитник находится в статусе свободного агента.

Андрей Чернышов в середине июле выразил готовность вновь возглавить «Спартак».

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