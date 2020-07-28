Тренер петербуржцев уверен, что с нынешними ограничениями клуб так и будет уступать конкурентам в Европе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему лимита на легионеров в российском футболе.

«Либо мы играем с лимитом и доверяем российским игрокам, ждем талантливого поколения, которое будет конкурентоспособно в Европе, либо мы отменяем лимит и боремся за результат. Тогда у нас будут равные условия с европейскими клубами. Пока таких условий нет», – цитирует тренера Sports.ru.

Чемпионат России Семак признал, что лимит мешает ему выбирать оптимальный состав 09/02/2020 В 20:17

В настоящий момент на поле в матчах чемпионата России в составе одной команды не могут находиться более шести игроков без российского паспорта.

С сезона-2020/21 в РПЛ вступит в силу новый лимит: 17 россиян + восемь легионеров в общей заявке на сезон (без дополнительных ограничений во время игр).

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